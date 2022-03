Figura: Gustavo Sauer de bola parada

Esteve em todos os lances de bola parada do Boavista, quer fossem pontapés de canto ou livres, e quase sempre criou perigo, com cruzamentos bem puxados para o segundo poste. Num deles, Porozo esteve muito perto de abrir o marcador ainda na primeira parte. Já na segunda também marcou um canto que até acabou com golo de Makouta, mas Nuno Almeida já tinha assinalado uma falta sobre Luiz Felipe.

Momento: Luiz Felipe nega golo e Porozo

Foi a oportunidade mais flagrante de todo o jogo aos 29 minutos. Na sequência de um canto da direita, marcado por Gustavo Sauer, o central entrou com tudo no ataque à bola, mas Luiz Felipe respondeu com igual determinação e saiu com coragem, evitando o golo com uma mancha eficiente.

Outros destaques:

Afonso Sousa

O organizador de jogo do Belenenses que aproveitou o muito espaço que teve na zona central para subir no terreno e, muitas vezes, tentar o pontapé de longa distância que não parece ser uma das suas mais-valias. A verdade é que o jovem médio meteu muitas vezes o adversário em sentido pela forma inteligente como gere os espaços.

Jackson Porozo

Mais uma boa exibição deste jovem central equatoriano, não só a defender, mas também a subir até à área contrária nas bolas paradas. A defender foi imperial nas alturas, anulando praticamente todos os cruzamentos dos azuis. A atacar, teve a tal oportunidade soberana para abrir o marcador, mas Luiz Felipe defendeu.

Yususpha

Está com a pontaria totalmente descalibrada. Foi o que mais rematou esta noite, mas raramente acertou na baliza.

Rafael Camacho

Voltou a entrar bem no jogo e até podia ter resolvido o jogo com uma boa oportunidade nos instantes finais.