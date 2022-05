Momento do jogo: golo anulado a Baraye

O final do jogo foi alucinante, com dois golos que foram quase três nos oito minutos de compensação. O Belenenses festejou o empate, a bola foi ao centro e o Famalicão recuperou a vantagem. Bola novamente no circulo central e o Belenenses marcou novo golo, mas desta vez não valeu. Um primeiro remate de Safira, travado sobre a linha de golo, mas Baraye ainda empurrou a bola para lá da linha fatal. Grande festa dos azuis, mas por pouco tempo. Cafu Phete, que também participou no lance, estava adiantado e o golo não valeu.

Figura do jogo: Pêpê Rodrigues

Uma exibição em crescendo. Depois de uma primeira parte medíocre, o médio foi crescendo no jogo, acabando por ser destaque no segundo tempo na reviravolta do Famalicão, com uma assistência e um golo. O Famalicão procurou apenas controlar o jogo na primeira parte, mas regressou transfigurado para a segunda parte, com mais bola e determinado em dar a volta à situação e Pêpê Rodrigues teve um papel fulcral nessa mudança. Não só na posse e circulação de bola, mas também com chegada à área, onde fez assistência para o primeiro golo de Adrian Marin antes de marcar ele próprio o terceiro do jogo.

Outros destaques:

Carraça

Mais um bom jogo deste lateral que deve estar ainda a recuperar do muito que correu, sobretudo na primeira parte. Passo 45 minutos a acelerar para o meio-campo contrário, quase sempre com a bola, a oferecer profundidade à equipa e muitas vezes a cruzar com perigo para a área.

Afonso Sousa

A par de Carraça, foi um dos mais inconformados no jogo. Jogou mais recuado do que é habitual, ao lado de Braima, mas com a missão de levar o jogo para a frente, pelo corredor central, muitas vezes assumindo o risco do drible de um para um, para depois embalar para a área.

Adrian Marín

Sentou algumas dificuldades na primeira parte para travar Carraça e Baraye que desciam pelo seu flanco e raramente conseguiu subir pelo corredor. Com a equipa mais subida na segunda parte, o lateral espanhol esteve mais em jogo e até marcou o golo do empate. Um bom golo, sobre a esquerda, com um remate já de angulo apertado, com a bola a entrar forte junto ao primeiro poste, sem hipóteses para Luiz Felipe.