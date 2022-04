Momento: Baraye arranca e marca

Trinta minutos de jogo, o Vizela sobe em bloco para a área do Belenenses na sequência de um pontapé de canto e é apanhado em contra-pé. Nilton recupera, coloca no centro, em João Afonso que, por sua vez, lança Baraye para a área. O senegalês acelera, invade a área, espera pela saída de Pedro Silva e pica-lhe a bola por cima.

Figura do jogo: João Afonso em modo «maestro»

O número dez do Belenenses esteve em especial plano de destaque, servindo de entreposto para as transições ofensivas. Demorou a entrar no jogo, diante de um Vizela muito fechado, mas foi encontrando o seu espaço e abrindo vias para Baraye e Rafael Camacho acelerarem o jogo. Depois também foi importante na gestão da posse de bola, gerindo muito bem o ritmo de jogo, especialmente depois dos «azuis» chegarem à vantagem. Foi dos seus pés que saiu o passe que permitiu a Baraye sair disparado para o golo.

Outros destaques:

Carraça

Lateral esteve sempre muito ativo no corredor direito, numa sintonia quase perfeita com Rafael Camacho, com os dois jogadores a gerirem muito bem o flanco, por onde o Vizela tentou forçar mais vezes. Muito bem a defender, tanto por dentro, como por fora, ainda com espaço para, sempre que foi possível, sair a jogar.

Rafael Camacho

Sempre que o Belenenses ganhava uma bola procurava Rafael para dar velocidade à transição. O jovem avançado fartou-se de correr, nem sempre bem, mas a verdade é que levou muitas vezes a bola para longe da área de sufoco. Teve uma boa oportunidade para fazer o 2-0, numa transição muito parecida à do golo de Baraye, mas tropeçou e acabou por perder a bola à entrada da área. Depois chegou mesmo a festejar um golo, num bom lance do Belenenses, mas estava claramente adiantado e não valeu.

Rashid

O homem multifunções do meio-campo do Vizela. Começou a jogar ao lado de Claudemir, depois ficou sozinho à frente dos centrais, atrás de Samu e Mendéz, procurando, sempre que podia, subir até à área contrária e colaborar no improviso de espaços. Acabou por desgastar-se muito nesta missão e saiu do jogo desgastado.

Luiz Felipe

Mais uma vez determinante na conquista de pontos para o Belenenses, com boas defesas a anular as melhores oportunidades do Vizela, com destaque para uma defesa a uma cabeçada de Anderson e outra a um remate de Schettine.