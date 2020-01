Na próxima jornada o Benfica visita o Estádio do Dragão onde sabe que vai entrar, no mínimo, com sete pontos de vantagem sobre o FC Porto, segundo classificado da Liga. Bruno Lage, contudo, recusa considerar que essa partida pode ser um ‘match point’ no campeonato.

«Depois de jogar com o Belenenses com jogadores desta qualidade e muito bem orientada pelo Petit, na semana passada com o P. Ferreira que tem um treinador como o Pepa… Todas as equipas da Liga criam enormes dificuldades. Por isso, independentemente do resultado do jogo com o FC Porto, não vamos baixar a guarda. Vamos continuar a trabalhar da mesma forma porque esse é o nosso caminho.»