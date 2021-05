Daniel Ramos abre a porta para a continuidade no comando técnico do Santa Clara. Embora garanta que o seu foco está nas últimas duas jornadas da Liga 2020/21, o treinador admitiu que o futuro deve passar por mais uma época no banco da equipa dos Açores.



«O assunto será discutido em breve. A possibilidade de continuar é uma possibilidade forte, mas nem quero falar muito sobre isso porque eu sinceramente só estou a pensar é no Belenenses», disse Daniel Ramos.



O Santa Clara, sétimo classificado com 40 pontos, joga no domingo frente ao Belenenses, oitavo com o mesmo número de pontos, no Estádio do Jamor (17h00).

«O Santa Clara tem de ser competitivo. Vamos pensar muito no que devemos e podemos fazer no jogo. Estamos a prepará-lo da melhor forma, no sentido de chegarmos bem ao jogo, frescos, competentes, como temos vindo a demonstrar, com um objetivo importante que é procurarmos os três pontos», salienta o técnico, acrescentando: «Divirtam-se, joguem e ganhem. Ponto. É o que a gente sabe fazer: saber jogar e divertir-se. Fazer o nosso jogo e ir ao encontro do melhor resultado.»