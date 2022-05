Franclim Carvalho, treinador do Belenenses, em declarações na sala de imprensa do Municipal de Arouca, após o empate que confirmou a descida da equipa à II Liga:



«Sabíamos da qualidade do adversário. Foi um jogo difícil, principalmente na segunda parte. Mesmo que quiséssemos esconder dos jogadores os outros resultados, eles foram ditos no estádio durante o intervalo e é normal que o balão esvazie muito. A segunda parte foi difícil. Tivemos alguma sorte no 0-0, porque o adversário teve inúmeras oportunidades.»

[Jogo com o Benfica]: «Na altura não estava cá, não posso falar sobe isso, mas, sinceramente, isso não marcou nada o grupo. Quanto ao ruído em nossa volta, de não sermos bem vistos, recordo os cânticos no Estoril, para nós e para um adversário direto. O adepto não é para xingar, mas para apoiar.

A crença que os jogadores tiveram frente ao Famalicão e com o Estoril levou-nos a chegar ao último jogo com possibilidade de nos mantermos. Na jornada passada, tivemos o pássaro na mão de podermos depender apenas de nós, mas com margem de erro zero, porque tínhamos de ganhar os últimos dois jogos. Somos todos culpados pelo insucesso da época do Belenenses, mas eu sou o maior de todos.

Não sei se conseguiríamos a manutenção se tivéssemos vindo mais cedo, mas ajudava porque tinha mais tempo para trabalho. É o campo das suposições, não vale a pena entrar por aí. A próxima época? O eterno Vítor Oliveira dizia que o futebol tem uma coisa boa: daqui a um mês ou dois começa uma vida nova. Tenho contrato, tenho falado com o presidente. Sabemos que há muita coisa para mudar, mas neste momento é a coisa que menos importa.»