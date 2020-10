Sérgio Vieira, treinador do Farense, em declarações na conferência de imprensa após o empate com o Belenenses, neste sábado, no Jamor.

«A nossa equipa foi superior durante os 90 minutos. Em tudo: na estratégia, no jogo, nas oportunidades. Em função do momento que atravessamos, em alguns momentos estivemos com mais contenção, mas fizemos aquilo que definimos durante a semana.

E depois aconteceu o que nos tem acontecido: por detalhes, deixámos voar algo que estava bem preso nas nossas mãos. E isso tem de acabar. Todos os jogos sentimos que os pontos eram para nós, mas por alguma razão, não ficamos com eles.

[como sai de um jogo assim?]

«Saímos com uma dor enorme porquee precisávamos dos pontos. Temos de levantar a cabeça e seguir em frente. Estes momentos são para os jogadores, treinadores e adeptos de caracter. E eu sinto que tenho tido grandes homens que entram no campo. Temos de continuar com essa determinação.»

[sobre a forma como Lucca bateu o segundo penálti da equipa]

«Essa é uma situação que vamos debater internamente. Não era isso que estava definido. No momento antes do penálti questionei o Ryan e ele disse-me que tinham combinado, mas não era o que estava definido. Agora, que vai haver um posicionamento forte sobre essa situação, vai. Porque é inaceitável a forma irresponsável como desperdiçámos a oportunidade de fazer o 2-0.

[como um treinador resiste a uma situação assim?]

«Resiste, sofrendo muito por dentro por tudo o que temos feito. Temos feito trabalho muito digno para levantar o clube, 18 anos depois na Liga. E todos nós temos feito este trabalho e resistido. Neste momento temos de ser muito fortes mentalmente e perceber que há coisas muito mais duras na vida. Como esta situação que se vive em todo o mundo. As pessoas que estão no desemprego e as que estão a sofrer muito com esta pandemia. E temos de saber que essas pessoas, sim, sofrem verdadeiramente. A minha família sabe o quanto eu trabalho, e sofro com isto, mas depois comparo com outros seres humanos e tenho de relativizar isso. Porque isto é duro, mas há pessoas que sofrem muito mais. Só temos de ser resilientes e saber aguentar estas pancadas fortes e a crítica.»

[vai continuar no comando técnico do Farense]

«Sim. De forma muito determinada. A preparar a equipa para entrar motivada e organizada como se viu hoje. Como se vê pelo jogo que fizemos, ficou provado que o trabalho está a ser feito com muito mérito.»