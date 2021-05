Filipe Anunciação, adjunto de Petit, em declarações na sala de imprensa do João Cardoso, após a vitória por 3-1 em Tondela, numa partida da 32.ª jornada da Liga:

«Esperávamos um jogo difícil e penso que foi isso que o jogo traduziu. Certa parte do jogo acho que também face ao que os nossos jogadores fizeram em campo, acabámos por facilitar um bocadinho ou parecer que foi menos difícil. Mas a dificuldade foi dentro do que esperávamos.

Europa? Hoje vamos desfrutar dos 40 pontos. Garantimos matematicamente a permanência e garantimos com o nosso jogo, com a nossa vitória, e isso é importante. Estes jogadores merecem. Agora, temos mais dois jogos pela frente e o carácter deste grupo de trabalho não deixa antever que vão baixar os braços. São dois jogos para ganhar, independentemente de olhar para cima, queremos ganhar os dois jogos que faltam.



O Cassi passou um período menos positivo, com uma quantidade de jogos, que para um avançado não fazer golo, não é fácil. Mas teve o apoio, quer da equipa técnica, quer do grupo de trabalho. Na continuidade do trabalho que ele foi desenvolvendo estão agora a surgir os golos.»