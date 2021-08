O FC Porto anunciou esta tarde que os bilhetes disponibilizados para o jogo com o Belenenses estão esgotados. O pontapé de saída está agendado para as 18h00 e o duelo pode ser acompanhado no Maisfutebol.



Dragões disponilizaram cerca de 16 mil ingressos para o encontro referente à 1.ª jornada da Liga 2021/22, correspondentes a 33% da lotação do Estádio do Dragão.