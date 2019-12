O FC Porto foi multado em 1.456 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD da FPF) por danos em cadeiras no Estádio Nacional do Jamor, no duelo ante o Belenenses, da 13.ª jornada da Liga, disputado a 8 de dezembro, que terminou empatado (1-1).

Nas deliberações disciplinares avançadas esta quinta-feira, o organismo federativo associa a multa a «danos apurados quanto ao valor de 40 cadeiras danificadas – conforme fatura remetida pela Belenenses SAD».

O emblema azul e branco foi ainda, num valor menor, castigado em 408 euros por «atraso no início do jogo» ante o Desp. Chaves, do passado domingo, para a Taça da Liga, em quatro minutos, «não tendo disso apresentada qualquer justificação».

Esta quinta-feira, o CD da FPF também confirmou o castigo de um jogo ao jogador do Sporting, Yannick Bolasie, que falha mesmo o clássico com o FC Porto, da jornada 15, a 5 de janeiro de 2020.