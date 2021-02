Numa altura em que ainda não há informação sobre o estado clínico de Nanu, o Maisfutebol apurou que o lateral foi transportado para o Hospital São Francisco Xavier, o mais próximo do Estádio Nacional, à partida com um traumatismo craniano.

Recordamos que o defesa lesionou-se a cinco minutos do final do jogo com o Belenenses, depois de um aparatoso choque com o guarda-redes Kritsyuk. Nanu caiu inanimado no relvado e provocou momentos de verdadeira aflição e desespero entre companheiros e adversários.

O defesa terá reagido quando foi assistido, ainda no relvado, mas foi transportado de urgência para o hospital para ser observado.