Depois da passagem às meias-finais da Taça de Portugal conseguida em Vizela, o FC Porto iniciou a preparação para o jogo da 18.ª jornada da Liga contra o Belenenses.



Nota para as presenças de João Marcelo, Rodrigo Pinheiro e João Mendes na sessão vespertina desta quinta-feira.



Em sentido contrário, Conceição não pôde contar com Zaidu, que está ao serviço da Nigéria no CAN, e com os lesionados Pepe (tratamento e ginásio), Marcano (tratamento e ginásio), João Mário e Manafá, ambos remetidos a tratamento.



Refira-se que no site oficial dos azuis e brancos não há qualquer referência a Jesús Corona, jogador que está de saída para o Sevilha e é esperado ainda esta quinta-feira na Andaluzia.



Os dragões voltam a treinar esta sexta-feira de manhã, às 10h00, novamente no Olival. O Belenenses-FC Porto está marcado para as 20h30 do próximo domingo.