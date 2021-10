O novo treinador do Belenenses, Filipe Cândido, sublinhou esta sexta-feira, na apresentação como novo técnico dos azuis, que está mais preocupado com as ideias que quer implementar na equipa antes treinada por Petit, do que própria e unicamente no jogo com o Boavista, na segunda-feira, para a nona jornada da I Liga.

«Respeitando muito o adversário [Boavista], estou muito focado em tudo aquilo que são comportamentos que queremos, o mais rapidamente, ver a equipa concretizar. Vamos ter que ter algum equilíbrio, porque não há tempo entre a preparação de cada jogo, acreditando que a equipa, aos poucos, vai assimilando algumas das ideias que queremos ver. Nesse sentido, não estou concretamente preocupado só com o que é este jogo. Estou preocupado com intenções nossas de melhorias em alguns momentos. Vamo-nos preparar, ser competitivos e procurar disputar os jogos, este sendo o primeiro», disse, em conferência de imprensa, quando questionado sobre se seria mais importante o desempenho da equipa ou pontuar no Estádio do Bessa.

Sobre o último jogo oficial de cada equipa, e tendo em conta a goleada sofrida pelo Boavista ante o Rio Ave (4-0), que ditou a eliminação dos axadrezados da Taça de Portugal, Filipe Cândido alertou que muitas vezes não se pode «olhar ao resultado de um jogo» para ver como está o adversário.

«O Boavista vinha de uma performance boa, tinha uma derrota com o Benfica, teve esta agora. Acredito que, num ano inteiro, uma equipa pode passar por um ou dois dias menos bons, penso que certamente foi o que aconteceu. Naturalmente feliz que o resultado do Belenenses no último jogo tenha sido positivo [ndr: vitória com o Berço, para a Taça]. É bom continuar nessa competição. No entanto, o mais importante é ver as ideias que queremos na equipa, respeitando sempre o adversário, mas a querer dotar a equipa de comportamentos, ao ponto de discutir o jogo», afirmou, ainda.

Na mesma conferência de imprensa, o presidente, Rui Pedro Soares, disse que Filipe Cândido, ex-União de Leiria, era a primeira opção e falou ainda da saída de Petit.

«O Filipe era a minha primeira opção, independentemente de como o Leiria estivesse classificado esta época. Como sabem, eu e o Petit, apenas no final da temporada passada, sentámos e concluímos que era importante renovar. Se na altura chegássemos a uma conclusão diferente, já seria o Filipe Cândido que tentaria contratar naquele momento. O que é que mudou para o treinador querer sair? O Petit saiu por comum acordo e com a avaliação da situação partilhada por mim. O que mudou em 15 dias? Quem está no convento é que sabe o que lá vai dentro. Não foi pelo que se passou no jogo com o Berço que fizemos eta avaliação, pelo menos da minha parte», assegurou.