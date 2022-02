Franclim Carvalho, treinador do Belenenses, analisa a goleada caseira sofrida diante do Sporting, em jogo da 20.ª jornada da Liga (1-4):

«Não entrámos bem, sofremos dois golos, mas depois reagimos bem. A Abel marcou um grande golo e depois teve outra oportunidade na cara do Adán. O Sporting depois teve oportunidades, é verdade, e marcou antes do intervalo. Não podemos sofrer um golo ao minuto 47. Depois sofremos outro golo a abrir a segunda parte, que a equipa acusou animicamente.»

[sobre as dificuldades no encaixe tático, sobretudo na fase inicial do jogo] «Os nossos médios estavam muito baixos numa fase inicial, e o Sporting conseguia sair com o Ugarte ou o Matheus. Na fase inicial estávamos a fechar com o Safira no Ugarte, e depois saltava no Gonçalo Inácio. Depois subimos os dois médios, e os nossos três elementos mais recuados tinham de assumir esse espaço, mas nem sempre conseguimos. O Sporting é muito forte nesses movimentos contrários, não conseguimos contrariar isso tão bem.»

«A nossa luta vai ser dura até final. Não tenho dúvidas de que a luta será até à ultima jornada, em Arouca. Houve comportamentos muito bons nestes quatro jogos, e outros não tão bons, que temos de melhorar para conseguir os pontos que precisamos.»

[sobre a possibilidade de chegar Yves Baraye, antigo jogador do Gil Vicente, atualmente sem clube] «É uma hipótese. Não está fechado, o presidente é que está com esse processo.»

[sobre a lesão de Nilton Varela] «Não ando aqui para enganar ninguém. Tinha dito que ele estava em dúvida. Ele e o Luiz Felipe fizeram um teste esta manhã. O Luiz não estava disponível. O Nilton disse que estava apto, mas ressentiu-se logo aos sete ou oito minutos. Não sei a gravidade, mas deve ficar de fora algumas semanas, e vai fazer falta.»