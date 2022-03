Franclim Carvalho, treinador do Belenenses, em declarações na sala de imprensa do estádio São Miguel, após o empate a zero com o Santa Clara nos Açores:

«O Santa Clara é muito forte em casa. Muito mesmo. Criou-nos muitas dificuldades, pela qualidade individual e pela qualidade coletiva dos jogadores. O trabalho do mister Mário Silva tem sido muito bom e os pontos dizem isso mesmo.

Soubemos ter paciência sem bola. O Santa Clara sabe atrair as equipas adversárias, sabe chamar e depois é muito forte na frente, na segunda bola e quando a mete a bola entre linhas com Cryzan, o Lincoln e o Ricardinho. Isso podia-nos criar dificuldades. E nós taticamente estivemos muito bem. Isso permitiu-nos não sofrer golos mais uma vez.

Soubemos sofrer nos últimos 35, 40 minutos. Temos de reconhecer que o Santa Clara em casa é muito forte e nós soubemos controlar isso sem bola.

Tenho defendido a máxima que nós criamos entre nós. Que nós vamos fazer pontos certamente, muitos mais. Vamos fazer mais pontos do que fizemos na primeira volta. Depois no final, vamos ver se são suficientes ou não.»