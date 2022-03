O Belenenses continua a ocupar a última posição da tabela classificativa da Liga e visita esta segunda-feira o Tondela, 16.º classificado. As duas equipas estão separadas por cinco pontos.



«Não tenho nada a apontar aos jogadores no trabalho que fazem durante a semana. Trabalham muito bem, são uns leões. O meu apelo é fazerem o mesmo no jogo. Temos de ter a mesma postura que temos em treino», diz o técnico Franclim Carvalho.



O treinador garante que o Belenenses está preparado para qualquer esquema tático que o adversário apresente: O Tondela, já com o Sporting de Braga, meteu o Eduardo Quaresma a ‘seis’ e baixou para uma linha de cinco [defesas]. Como o Mafra joga com uma linha de cinco, pode ter sido por isso [que jogou assim]. Trabalhámos sobre os dois sistemas e estamos preparados para ambos.»

«Não tenho dúvidas de que iremos fazer mais do que 11 pontos nesta segunda volta. Neste momento, temos quatro, os mesmos que tínhamos nesta jornada, na primeira volta. Todos os jogos são importantes para as equipas, é a fase da decisão», conclui Franclim Carvalho.