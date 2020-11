Cumprida a terceira jornada da Liga Europa, regressam os campeonatos nacionais. A Liga portuguesa tem como jogo de abertura da sétima jornada o Belenenses-Rio Ave, no Jamor às 20h30.



Mas há mais notícias de futebol nacional. A partir das 13h00, o técnico do Sporting, Rúben Amorim, faz a antevisão do jogo com o Vitória, em Guimarães, do próximo sábado.



A jornada nove da II Liga também se inicia esta sexta-feira com o Feirense-Arouca, às 18h30.



A nível internacional destaque para o Marselha de Villas-Boas que visita o Estrasburgo após a derrota sofrida no Dragão. A Bundesliga regressa com o Werder Bremen-Colónia às 19h30 enquanto a Premier League oferece-nos dois jogos: Brighton-Burnley (17h30) e Southampton-Newcastle (20h00).



Nota ainda para o Elche-Celta de Vigo, jogo inaugural da ronda 9 da Liga espanhola, e para o Sassuolo que pode chegar à liderança da Serie A caso vença a Udinese (19h45).



Por último, é importante referir o sorteio da segunda pré-eliminatória de qualificação da Liga dos Campeões feminina, em Nyon, Suíça, às 11h00. A equipa do Benfica está em prova e vai ficar a conhecer o seu adversário.



Liga:



Belenenses-Rio Ave, 20h30

II Liga:



Feirense-Arouca, 18h30



Espanha:



Elche - Celta de Vigo, 20h00

Serie A: