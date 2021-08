Fechada a jornada europeia, é hora de centrar atenções nos campeonatos nacionais.



Esta sexta-feira abre a quarta jornada da Liga e logo com dois jogos: o Belenenses-Moreirense e o Estoril-Marítimo. Pode seguir ambos, AO MINUTO, no Maisfutebol.



Às 12h30, Sérgio Conceição vai fazer a antevisão do encontro entre o FC Porto e Arouca, deste sábado e mais tarde, às 16h30, Ruben Amorim vai antecipar a visita a Famalicão.



Mas há mais futebol para acompanhar por essa Europa fora. O Borussia Dortmund recebe o Hoffenheim no arranque da terceira jornada da Bundesliga e o Lyon visita a casa do Nantes no pontapé de saída da ronda três da Ligue 1.



Em Itália há dois jogos para seguir que são referentes à segunda jornada da competição.



Pelo meio decorrem ainda os sorteios da fase de grupos da Liga Europa, às 11h00, e da Liga Conferência, às 12h30. Neste cerimónia será ainda anunciado o melhor jogador da última edição da Liga Europa, sendo que Bruno Fernandes está entre os três finalistas para o prémio.



Prosseguem ainda os Jogos paralímpicos, em Tóquio, que contam com a participação de 33 atletas portugueses. Há também os treinos livres Grande Prémio da Grã-Bretanha em MotoGP.



A agenda desta sexta-feira:



Conferência de imprensa de Sérgio Conceição, às 12h30, de antevisão ao jogo com o Arouca, no Olival;



Treino da equipa do Sporting, na Academia de Alcochete, às 10h00 (à porta fechada).

Conferência de imprensa do treinador, Rúben Amorim, de antevisão do jogo com o Famalicão para a Liga, no Auditório Artur Agostinho, Estádio José Alvalade, às 16h30.



Liga



Belenenses-Moreirense, 19h00 (SportTV1)

Estoril Praia - Marítimo, 21h15 (SportTV1)



Liga Revelação, campeonato nacional de sub-23, 1.ª fase, 2.ª jornada, até 29.

Série B

Benfica - Marítimo, 11h00.



Liga espanhola, 3.ª jornada

Maiorca - Espanyol, 19h00 (Eleven 1)

Valência - Alavés, 21h15 (Eleven 1).



Liga italiana, 2.ª jornada

Udinese - Veneza, 17h30 (SportTV3)

Verona - Inter Milão, 19h45 (SportTV3).



Liga alemã, 3.ª jornada

Borussia Dortmund - Hoffenheim, 19:30 (Eleven 2).



Liga francesa, 4.ª jornada

Nantes - Lyon, 20h00 (Eleven 4).



Sorteio da fase de grupos da Liga Europa, em Istambul, Turquia, às 11:00



Anúncio do vencedor do prémio de melhor jogador da Liga Europa 2020/21, durante o sorteio da fase de grupos da competição (20:00 locais, -2 em Lisboa), em Istambul, na Turquia. Bruno Fernandes é candidato ao prémio, em conjunto com Edinson Cavani e Gerard Moreno.

Sorteio da fase de grupos da Liga Conferência Europa, em Istambul, Turquia, às 12:30



Prosseguem Jogos Paralímpicos Tóquio2020, no Japão

Natação/100 costas/S8 (eliminatória) - Diogo Cancela,01h03

Natação/50 livres/S11 (eliminatória) - Marco Meneses, 01h29

Natação/100 costas/S8 (final) - Diogo Cancela (caso se qualifique), 09h14

Natação/50 livres/S11 (final) - Marco Meneses (caso se qualifique), 09h57

Equestre/Individual/ Grau I (final) - Ana M. Veiga, 10h28

Outras modalidades (no programa do dia): atletismo, basquetebol em cadeira de rodas, ciclismo, esgrima em cadeira de rodas, goalball, halterofilismo, hipismo, judo, remo, râguebi em cadeira de rodas, ténis de mesa, ténis em cadeira de rodas, tiro com arco e voleibol sentado.





MotoGP: Grande Prémio da Grã-Bretanha, 12.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), no circuito de Silverstone.

Moto3, treinos livres, às 09h00 (SportTV2) e 13h15 (SportTV2)

MotoGP, treinos livres, às 09h55 (SportTV2) e 14h10 (SportTV2)

Moto2, treinos livres, às 10h55 (SportTV2) e 15h10 (SportTV2).