Liga: minuto de silêncio por Vicente Lucas na 30.ª jornada
Organismo homenageia antigo internacional português e figura histórica do Belenenses
Organismo homenageia antigo internacional português e figura histórica do Belenenses
A Liga decretou esta quarta-feira um minuto de silêncio em memória de Vicente Lucas, antigo internacional português que morreu na última terça-feira, aos 90 anos.
A homenagem será cumprida em todos os jogos da 30.ª jornada da I e II Liga, anunciou o organismo, destacando o legado de uma das figuras mais marcantes da história do futebol nacional.
Defesa central, Vicente Lucas fez toda a carreira ao serviço do Belenenses, entre 1954 e 1967, período durante o qual se afirmou como uma referência do clube e do futebol português. Ao serviço dos «azuis do Restelo», conquistou uma Taça de Portugal, em 1960.
Internacional por Portugal, integrou ainda a histórica seleção dos «magriços» que alcançou o terceiro lugar no Campeonato do Mundo de 1966, em Inglaterra.