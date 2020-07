O treinador do Belenenses Petit mostrou-se confiante em «trazer de Braga um bom resultado». Com a margem de erro a ser cada vez menor para os azuis de lisboa, Petit sabe que «todos os pontos são importantes».

«Sabemos que vamos encontrar uma equipa que está a lutar por objetivos diferentes dos nossos, mas o compromisso é o mesmo. Queremos trazer de Braga um bom resultado. Temos algumas ausências por lesão, mas vamos com uma estratégia bem assente para o jogo e estamos confiantes para quarta-feira» afirmou.

Na videoconferência de imprensa, Petit admitiu alguma frustração após a derrota com o Moreirense, que coloca a sua equipa quatro prontos acima do Portimonense, primeira equipa abaixo da linha de água. Nuno Coelho falhou uma grande penalidade nos descontos, o que impediu a equipa de somar um ponto.

«É natural que houvesse alguma frustração a seguir ao jogo. Temos de moralizar a equipa. No espaço de uma semana, fazes três jogos, podes corrigir e ir à procura de um resultado positivo no jogo seguinte. Dependemos do nosso trabalho e é esse o foco que podemos transmitir para a equipa» afirmou.

O 3x4x3 pode ser substituído pelo 4x3x3, dado o número de baixas na defesa. Ainda assim o técnico desvaloriza a importância dessas ausências.

«Optámos por uma ideia de jogo em função de alguns jogadores, que não temos há algum tempo, não nos temos queixado e cabe-nos tentar meter sempre um ‘onze’ que nos dá garantias», explicou.

Petit revelou que tem conversado com a direção sobre uma possível continuidade no comando técnico do Belenenses na próxima temporada, mas apontou primeiro para o objetivo da manutenção, que acredita «ser até ao fim e a lutar jogo a jogo».

A equipa de Lisboa está em 14.º da tabela, com 31 pontos, e desloca-se ao reduto do Sp. Braga na próxima quarta-feira, às 19h15.