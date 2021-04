Petit, treinador do Belenenses, em declarações após a derrota com o Boavista, em jogo muito importante nas contas pela permanência.

«O Boavista joga quase sempre em 4-3-3. Só não o fizeram contra os três grandes, o que é sinal de que respeitou o Belenenses. Mas não foi isso que nos fez perder. Fomos muito apáticos, sem intensidade e agressividade. Avisei os jogadores antes de o jogo começar porque analisei o aquecimento e percebi que andava ali aquela ‘cobra’ como costumamos dizer.

Desde que estou no Belenenses, foi dos piores jogos em termos de entrega e atitude. Ainda tivemos uma oportunidade pelo Taira, mas o Boavista marcou logo a seguir. E na segunda parte ainda estivemos pior.»

[como se explica essa apatia num jogo tão importante?]

«Podia dizer que foi por causa do calor, mas o calor afeta as duas equipas. Aquilo que lhes disse no balneário foi que a ‘cobra’ quando pica uns, começa a pegar-se aos outros. E isso resultou nesta apatia no jogo, com muito baixa intensidade. No aquecimento eles já andavam a passo, não reagiam rápido… Já nem vou comer bem o cabrito porque estou com uma azia…

Sabíamos da importância deste jogo e alertámos os jogadores para isso. Podíamos colar ali no Santa Clara, porque olhamos para cima e não para baixo. Era muito bom se tivéssemos conquistado os três pontos, mas não o conseguimos, e temos de saber reagir, preparando jogo com o Sp. Braga.»

[Belenenses teve muitos portugueses em campo]

«Este é um projeto diferente, formamos e apostamos em jogadores portugueses. Há que valorizar o produto português, temos muitos portugueses, com muita juventude e a nossa aposta continua a ser essa.»