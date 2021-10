Pako Ayestarán, treinador do Tondela, na conferência de imprensa após a vitória dos beirões sobre o Belenenses

«Ganhar é sempre importante, mas é muito mais importante dizer que isto não veio do nada. Isto surgiu do treino, da perseverança dos jogadores. O que se vê no dia a dia é que dá segurança. Foi o rendimento mais adulto da época, mostrámos sempre boa leitura de jogo. Ganhámos muitos duelos e este é o caminho que temos de seguir. No futebol, o mais difícil é sempre o curto prazo e a equipa está a entender que não as coisas não têm de ser para amanhã. Esta forma de forma de estar vai aumentar a competitividade na equipa.

O golo cedo foi importante, mas já se via que havia segurança no nosso jogo. O nosso pivô defensivo podia sair a variar jogo. Os jogadores estiveram com nível de concentração muito forte contra ima equipa que não é fácil.