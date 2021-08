Pepe, jogador do FC Porto, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, após a vitória no Dragão, frente ao Belenenses, na ronda inaugural da Liga, numa partida que fez do internacional português o jogador mais velho de sempre a jogar com a camisola do FC Porto.

«Estou bastante feliz por ajudar o clube. Sabíamos que era jogo importante, tínhamos de começar a ganhar e jogámos bem, fomos muito sólidos e a vitória é merecida.

Seriedade do trabalho, todos trabalhamos muito forte, todos têm vontade de estar em campo, mas o espírito de grupo que temos permite que jogue quem jogar, consigamos estar bem.

[sobre o recorde de mais velho de sempre a jogar pelo FC Porto, 38, cinco meses 11]

«Significa muito, estamos a falar de um clube histórico. Poder estar aqui é muito importante e sinal de que estou a trabalhar bem com os meus companheiros. Só tenho de agradecer. Vou trabalhar sempre para poder ajudar. Sou muito feliz e só quero jogar futebol.»