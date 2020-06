Declarações do treinador do Belenenses, Petit, às entrevistas rápidas da SportTV, após a vitória por 2-0 ante o Desp. Aves, na Vila das Aves, em jogo da 25.ª jornada da I Liga:

«Excelentes dois golos, começámos na primeira fase de construção e acabámos com um golo do Varela. Acho que fomos a melhor equipa, é normal que o Aves, na segunda parte tivesse uma reação, mas sem muito incomodar o nosso guarda-redes. Penso que o Koffi não faz uma defesa.»

«Tivemos três meses parados, há desgaste, a intensidade da primeira parte, podíamos pagar na segunda parte. Mas houve momentos em que a equipa foi inteligente, a baixar o bloco e a deixar circular o Aves. Sabíamos que eles também jogavam na profundidade e conseguimos bloquear. É uma vitória inteiramente justa, que dá alento para os jogos que faltam.»

[Dez pontos de vantagem para a zona de descida:] «Vamos querer olhar sempre para cima, faltam 27 [pontos], queremos o máximo possível. Temos uma equipa com qualidade, [os jogadores] estão a crescer.»

[Se foi arriscado deixar André Moreira e Licá:] «São situações diferente, optámos pelo Koffi porque tem trabalhado bem. Também sabíamos que íamos jogar contra uma equipa que gosta da bola nas costas da nossa defesa, o Koffi é rápido a sair entre os postes. Sobre o Licá, esteve dez, 12 dias com alguns problemas, trabalhou individual, não estava no seu melhor, mas o Marco tinha cumprido bem o que propusemos para estas quatro semanas, demos oportunidade. Conto com todos. Estão a trabalhar bem, faltam nove jogos e todos vão ser importantes.»