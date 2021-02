Petit, treinador do Belenenses, na sala de imprensa, após igualdade a zero frente ao Famalicão:

«Foi um jogo dividido, mais jogado a meio campo, e onde as equipa se respeitaram mutuamente, mas as melhores oportunidades são nossas. Podíamos ter criado mais perigo com o que tínhamos trabalhado, mas é um resultado que se ajusta. Vai ser um campeonato extremamente difícil para as equipas do 9.º lugar para baixo. Isto é uma maratona.

[Qual a dificuldade que encontra para chegar ao golo?] Temos de acreditar no processo. Em todos os jogos temos falado nisto, temos criado oportunidades de golo, mas não temos sido felizes nesse capítulo. O importante é construir. Sabíamos como jogava o Famalicão, tivemos isso em conta. Agora temos de acreditar que podemos chegado mais vezes lá na frente. Aparecemos com muita gente para finalizar, mas não estou preocupado com isso. Quem não sofre está mais perto de marcar e o Famalicão não fez qualquer remate enquadrado com a nossa baliza.

[Surpreendeu o Famalicão jogar com quatro defesas?] Não. Sabemos que as equipas do Silas têm dois ou três sistemas de jogo, que vai alternando consoante o adversário, e não ficamos surpreendidos.

[exibição de Yaya] Temos a preocupação de acompanhar os miúdos dos sub23 e que se têm apresentado na equipa principal. O Yaya é sem dúvida um jogador diferente, intenso, que traz coisas diferentes à equipa, e que ainda tem muito para evoluir.