Petit assumiu nesta quarta-feira, na antevisão ao jogo com o V. Guimarães, que a interrupção foi positiva para a equipa que lidera e que, com o triunfo por 2-0 sobre o Desp. Aves, aumentou para quatro os jogos sem sofrer golos.

«É um equilíbrio, em termos ofensivos e defensivos. É como construir uma casa, não se pode começar por cima, mas sim por baixo. A equipa conseguiu equilibrar-se, está mais compacta e agressiva. São processos que demoram tempo. Queremos dar continuidade, a pressionar com agressividade, só assim poderemos estar perto de marcar golos», disse, citado pela Lusa.

O treinador do Belenenses elogiou ainda o V. de Guimarães, mas realçou a ambição dos lisboetas em conquistar os três pontos e continuar o bom momento.

«O adversário é muito difícil, bem trabalhado, com objetivos bem definidos e a lutar pela Liga Europa, mas, do outro lado, vai estar uma equipa com ambição de conquistar os três pontos. Estamos num bom momento e queremos dar seguimento», garantiu.

O encontro marca a estreia do Belenenses enquanto visitado na Cidade do Futebol, a escassos metros do Estádio do Jamor, onde costuma jogar, mas Petit não considera existirem muitas diferenças, elogiando as «condições fantásticas» do recinto.

«É claro que estamos habituados a jogar no Jamor, mas encontrámos condições fantásticas na Cidade do Futebol e queremos desfrutar. Os jogadores gostariam de ter o estádio cheio, mas não podemos ter até ao final do campeonato, com muita pena nossa. Temos em casa os nossos adeptos a puxar por nós», concluiu.