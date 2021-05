Petit mostrou-se «feliz» pela renovação de contrato com o Belenenses e expressou ter «a mesma ambição, crer, vontade e paixão» pelo futebol que tinha em criança.



«Estamos felizes por estar aqui e por dar continuidade a este projeto. Tenho a mesma ambição, crer, vontade e paixão desde que comecei a jogar futebol aos seis anos, no meu bairro», começou por dizer o técnico aos jornalistas, no Estádio Nacional, em Oeiras.



O treinador, que renovou por um ano com os azuis, reconheceu as «limitações e dificuldades que o clube atravessa», mas frisou, contudo, que encontrou «estabilidade» na equipa. Petit manifestou ainda vontade que o rótulo de «salvador» de equipas da descida «fique para trás de uma vez por todas».

«Cada vez quero crescer mais e ser melhor treinador. Os jogadores vão-me ajudando a crescer e, nesse aspeto, estou muito feliz por dar seguimento a este trabalho e projeto», disse, acrescentando: «Fui bem recebido e a minha família também gosta de estar em Lisboa. Mudei hábitos, mas o mais importante é sentir-me bem onde estou.»

Apesar de terem existido abordagens de outros clubes, Petit sempre priorizou o Belenenses, uma vez que a proposta de renovação já tinha chegado «há muito tempo» e o técnico deu a palavra ao presidente de que iria renovar, seguindo-se agora a preparação da próxima época, para a qual não quer prometer objetivos específicos.

«Temos de saber viver com as dificuldades que temos, mas queremos melhorar em termos de recursos humanos e de condições, melhorar a competitividade. Vai ser uma época difícil, mas é esta continuidade que queremos dar», assegurou.



Por último, Petit conta «ter 16 ou 17 jogadores com alguma experiência», entre reforços que «acrescentem qualidade e melhorem o rendimento da equipa», adiantando que 80 por cento do atual plantel deverá continuar.

«Temos uma boa estrutura e um bom núcleo de jogadores que ficam para a próxima época. Alguns terminaram contrato, mas querem ficar. Os jogadores que queremos ir buscar estão identificados. Acima de tudo, temos de ter ambição de fazer sempre mais, mas jogo a jogo e valorizando jogadores. Este é o ADN deste clube», concluiu.

O presidente Rui Pedro Soares, também presente na conferência de imprensa, manifestou a expectativa de que Petit possa continuar mais tempo para além deste vínculo, lembrando que, a seguir ao treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, é o técnico há mais tempo na mesma equipa, no escalão máximo do futebol português.

«O Petit é um excelente treinador, do ponto de vista estratégico, e com uma lealdade absoluta ao Belenenses e aos seus adeptos. Os objetivos que tivemos foram muito superados. Mais importante que os resultados, foi a forma como esses resultados foram atingidos», disse.

O Belenenses terminou a última edição da Liga na 10.ª posição.