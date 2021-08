Petit, treinador do Belenenses, comentou desta forma a derrota da sua equipa frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão (2-0):

«Apanhámos um FC Porto muito forte, que teve apenas um jogador novo, o Bruno Costa, enquanto nós alterámos muito jogadores, tivemos cinco jogadores que se estrearam na Liga, outros que jogaram pela primeira vez com público. São as dores de crescimento que vamos ter de ter e temos de dar mérito ao FC Porto.»

O Belenenses vai apostar numa postura mais defensiva? «Estamos com seis semanas de trabalho, este foi o primeiro jogo. Se viéssemos abertos de mais, apanhávamos cinco ou seis. No ano passado, viemos um pouco mais aberto e apanhámos quatro. É diferente perder 2-0 do que perder por cinco ou seis.»

Ainda espera reforços? «Perdemos sete titulares da época passada e estamos a reformular a equipa. Também estamos à espera de dois ou três jogadores que possam fazer a diferença.»