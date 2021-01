Petit, treinador do Belenenses, em declarações na conferência de imprensa após a derrota em casa com o P. Ferreira.

«Não foi fácil entrar no jogo e sofrer logo de penálti. Tentámos reagir, tivemos oportunidades contra um adversário difícil, sempre à espera do erro. Não consentimos muitas oportunidades, mas o trabalho que fizemos também desgasta. Em termos de duelos, não conseguimos ganhar muitos, precisámos de mudar isso ao intervalo.

Para o jogo que fizemos, merecíamos outro resultado, Estamos frustrados, tristes e aziados, mas vamos ter de refletir e trabalhar já a partir de amanhã para os próximos jogos.»

[sobre a situação na classificação]

«Ainda há muito campeonato, com duas vitórias as coisas mudam. Temos de ser realistas e olhar para as condições que temos. Um plantel com muita juventude, precisamos de outro tipo de jogador para a frente. Estamos à procura de um jogador com outras características.

Sabemos as dificuldades que atravessamos, que toda a gente atravessa, mas temos de ir buscar alguém para acrescentar a esta equipa. Estamos a ver as opções para reforçar o ataque, sabendo que tem de vir um jogador diferente que não vai ser para se ir adaptando, tem de ser para jogar logo.»

[mais dois casos de covid-19 em cima do jogo]

«São situações para as quais temos de estar preparados. Tem sido sempre com jogadores que costumam jogar, como agora o Varela. Mas temos de saber viver com isso e ultrapassar estas dificuldades.»