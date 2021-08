Petit, treinador do Belenenses, em declarações à Sport TV depois da derrota em Alvalade:



«Sabíamos do poderio do Sporting. Bons processos, boas dinâmicas e marcou logo aos cinco minutos. Não conseguimos ter bola, não criámos perigo. Tentámos mudar ao intervalo, mas sofremos logo mais um golo e o Sporting ficou confortável. Faltam-nos opções para a frente. Temos muita gente que estava nos sub23.»



«O Ndour tem qualidade, mas está a aprender as dinâmicas da equipa. Queria que o Pedro Nuno e Chico Teixeira ligassem bem com bola. Temos de trabalhar e corrigir, há coisas a melhorar.»



«Na minha carreira já tive maus momentos. Perdemos contra dois candidatos ao título. Precisamos de mais qualidade, competitividade e tranquilidade. A I Liga é muito competitiva. No primeiro golo o Vinagre faz que vai cruzar e o nosso jogador vira o rabo à bola. Temos de conhecer os adversários, não podemos ser anjinhos. Digo aos meus jogadores que têm de ver mais jogos, conhecer a liga portuguesa e os jogadores que vão defrontar. Isto não é só treinar hora e meia.»