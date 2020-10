O Belenenses não marcou nas últimas três jornadas e Petit garante que tem concentrado os trabalhos nas dinâmicas ofensivas.



«Estamos há três jogos sem fazer golos, mas, tanto no jogo com o Moreirense, como com o Nacional, tivemos oportunidades que não conseguimos concretizar. Estamos a trabalhar nesse processo e em dinâmicas diferentes, para chegar com mais gente à área e para que possamos ter mais oportunidades ainda, sermos mais agressivos», assumiu o técnico dos azuis do Restelo.



Petit assume que a equipa quer redimir-se dos últimos resultados e vai «trabalhar para lutar pelos três pontos» com «uma intensidade boa».



Apesar do mau momento que o Farense atravessa, o técnico reconheceu também qualidade aos algarvios.



«O Farense tem apresentado um futebol atrativo. Ainda não ganhou, mas é uma equipa muito forte nas bolas paradas, tem jogadores perigosos e que conhecemos. É um jogo importante para eles, mas para nós também», sublinhou.



Cafú Phete continua em isolamento, depois de ter testado positivo à covid-19, enquanto os defesas Gonçalo Silva, Eduardo Kau, Pedro Álvaro, Chima Akas e Nilton Varela são baixas confirmadas por lesão.

O Belenenses recebe o Farense este sábado, num encontro agendado para as 15h30.