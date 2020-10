Petit, treinador do Belenenses, em declarações na conferência de imprensa após o empate em casa com o Farense.

«Não foi bom jogo da nossa parte, esperávamos muito mais. Tendo em conta as circunstâncias, tivemos de mudar, não funcionou. Jogo muito confuso e desequilibrado da nossa parte. Farense teve mais oportunidades, tivemos duas pelo Edi a acabar a primeira parte e depois fomos felizes a acabar o jogo ao fazer aquele golo. Há sempre jogos destes, temos de estar preparados para eles.

[sobre os dois casos de covid-19 confirmados no plantel neste sábado]

«Perdemos três jogadores, contagiados. Depois do Cafú, hoje ficámos sem o André [Moreira] e o Miguel [Cardoso] e foi difícil. Tínhamos preparado o jogo com o Edi e o Miguel para jogar na frente, com o Varela nas costas. Tentámos manter as dinâmicas e as coisas não correram tao bem como queríamos. Sentimos logo no aquecimento que os jogadores estavam um pouco apáticos e receosos do jogo.»

[sobre o ponto conquistado ao cair do pano]

«Este é um ponto que sabe bem, com um golo caído do céu. O importante é somar porque o campeonato vai se muito à justa.»