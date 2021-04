Declarações do treinador do Belenenses, Petit, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a derrota por 1-0 ante o Paços de Ferreira, em jogo da 30.ª jornada da I Liga:

«Jogo dividido, não com muitas oportunidades, algum receio de ambas as partes. Um resultado que estava mais para o 0-0. Nós tentámos, tivemos limitações. Estreámos mais um miúdo [ndr: Edgar Pacheco]. Não tivemos muito tempo para trabalhar o Bruno e o Francisco na frente e faltou mais profundidade, mais esclarecimento ofensivo, mas acho que o resultado mais certo seria um empate.»

«A expulsão nem vou comentar. Temos sete penáltis sofridos esta época. Hoje em dia não se pode saltar com os braços abertos que é logo tudo penálti.»

«O Cassierra estava lesionado, o Miguel também, o Varela com uma pequena dor e optámos por três médios. Tentámos, com tempo, fazer essas coisas e sabíamos que o Paços é uma equipa que gosta de chamar para meter na sua referencia ponta de lança.»

«Foi uma reação boa da nossa equipa, conseguimos chegar ao empate, deixa-nos algumas dúvidas. Conseguimos reagir e era um prémio justo e estou orgulhoso pelo que eles têm feito. O clube tem apostado nos sub-23, a aposta tem sido contínua, os jogadores têm trabalhado connosco e isso há que valorizar. E isto tem de ser assim porque o futebol português precisa disto.»