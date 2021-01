Petit, treinador do Belenenses, em declarações na sala de imprensa do estádio Municipal de Portimão, após a derrota por 1-0 frente ao Portimonense, em jogo da 14.ª jornada da Liga:

«Não conseguimos ter bola na primeira parte, com o Portimonense a ser mais agressivo e a chegar mais perto da nossa baliza.

Sabíamos como o Portimonense jogava, mas não conseguimos implementar a estratégia que tínhamos trabalhado para este jogo, nem ser fortes nos duelos, coisas que corrigimos ao intervalo e entrámos completamente diferentes.

Na segunda parte, conseguimos dominar, controlar o jogo, mas não conseguimos finalizar, com as coisas a complicarem-se depois da expulsão do Henrique.

O jogo ficou mais partido, mas, mesmo com dez, tivemos bola, mas não conseguimos chegar ao empate, apesar de termos tido oportunidade para isso.

A relva também foi um fator de dificuldade, mas não pode servir de desculpa. Não estamos habituados a uma relva tão rápida e tivemos dificuldades. Saímos daqui com zero pontos e há que continuar a trabalhar.

Estamos numa fase em que não conseguimos fazer golos e toda gente sabe o que precisamos.»