Petit, treinador do Belenenses, em declarações na sala de imprensa da Cidade do Futebol, após o empate ante o Tondela (1-1), em jogo da 29.ª jornada da Liga:



«Às vezes, jogar contra dez não é fácil. Foi um jogo esquisito. Entrámos bem na primeira parte, com muita intensidade na circulação de bola. Sabíamos que o Tondela ia jogar na referência do avançado e nas costas da nossa defesa.

Conseguimos reagir ao golo sofrido, tentámos pegar no jogo e, depois da expulsão do Jaquité, passámos a tentar ir muito depressa à procura do golo, sempre a jogar muito direto. Trocámos alguns jogadores, mas o jogo ficou um bocado esquisito, porque o Tondela organizou-se melhor com dez. Foi um jogo que tanto poderia dar para o Tondela como para nós. Fizemos 31 pontos, faltam cinco jogos e só depende de nós.

Não foi um jogo bem conseguido, mas tem sido um ano difícil para eles [jogadores], também em termos de desgaste. Trabalhamos no Jamor, num relvado diferente, e essa alteração de relvados provoca alguns problemas. Temos também um plantel com 14 jogadores abaixo dos 23 anos, estes jogos não são fáceis para meter os miúdos, que são jogos do ‘mata-mata’. Nós olhamos sempre para as equipas adversárias que estão à nossa frente.

O Ricardo [Ferreira] é um lutador, que acredita que estas lesões vão ser ultrapassadas. Fico feliz por ter jogado, precisa disso para ganhar ritmo. Entrou bem, dentro daquilo que foi pedido. É preciso gerir, porque é um jogador com alguns problemas de lesões.

Não vai ser um jogo fácil [contra o FC Porto, na próxima jornada], mas primeiro tenho de recuperar estes jogadores. Alguns acabaram o jogo de hoje com muita fadiga. Vamos ver o que podemos fazer, dentro das nossas dinâmicas, sabendo do poderio do FC Porto, que está num bom momento. Os jogadores que vou lançar no domingo vão dar uma boa resposta. Vai ser um jogo difícil, mas nada é impossível.»