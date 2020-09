Declarações de Petit, treinador do Belenenses, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a entrava a vencer na Liga (0-1) sobre o V. Guimarães:

«Foi uma equipa com personalidade. Analisámos o Vitória e sabíamos as dinâmicas que faz dentro do campo. Trabalhámos bem nesse sentido, fomos uma equipa compacta que soube gerir o jogo. Tivemos personalidade com bola, tivemos muitos períodos com posse de bola, o Vitória teve mais posse mas consentida da nossa parte. Pelo que fizemos foi uma vitória justa, entrámos com o pé direito. Parabéns aos jogadores».

[Falta de possibilidade para analisar os adversários] «Analisámos o jogo que fizeram com o Moreirense, mas essencialmente pensámos naquilo que a nossa equipa pode fazer. Jogaram seis jogadores da época passada e cinco novos. Conseguiram interiorizar o que se lhes pediu. Tivemos as melhores oportunidades, o Vitória teve mais posse de bola mas sem criar muito perigo. Estas três ou quatro jornadas as equipas vão andar um pouco às escuras mas isso é normal para toda a gente, estivemos mais preparados e conseguimos vencer o jogo.

[Objetivos] «Vai ser um campeonato extremamente difícil. Aquilo que pretendo é trabalhar diariamente para lutar pelos três pontos sabendo que do outro lado há um adversário. Vamos querer melhorar os nossos processos jogo a jogo».

[Afonso Sousa] «Não gosto de individualizar. É um miúdo com muita qualidade, vai aprender, sofreu porque quando entrou a intensidade estava muito alta, no fim agradeceu pela oportunidade mas não tem de agradecer. É mais um que se junta ao nosso grupo».