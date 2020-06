Petit, treinador do Belenenses, em declarações na sala de imprensa do estádio Capital do Móvel, após a derrota por 2-1 frente ao Paços de Ferreira, em jogo da 27.ª jornada da Liga:



«Fica um sentimento de frustração pelo que os jogadores fizeram. Perder no último minuto faz parte do jogo. Foi um jogo muito bem jogado, sabíamos o que o Paços ia apresentar. É uma equipa que gosta de jogar na sua referência e de explorar a velocidade dos extremos. Encaixámos bem e na primeira oportunidade de golo, marcámos. Foi um belo golo.



Podíamos ter feito o 2-0 na sequência de um canto. é verdade que o Paços podia ter empatado num remate acrobático do Tanque. Ao intervalo corrigimos algumas situações como a pressão dos alas, do Rúben e do Esgaio, e a pressão do Licá e do Marco sobre os centrais para que estes não esticassem no avançado. Tivemos mais bola, circulámos e entrámos no espaço entrelinhas do Paços para chegar aos corredores. É verdade que não tivemos muitas oportunidades, mas fomos consistentes. Não é fácil começar a segunda parte a sofrer um golo. No fim o azar bateu-nos à porta.»



[Dificuldades físicas de alguns jogadores]:



«Agora temos sorte das tecnologias e sabemos quando os jogadores estão chegar aos seus limites. Temos plantel experiente mas com muita juventude. Ha desgaste físico, por isso não chegámos tanto à baliza contrária. Vamos aproveitar esta pausa de 11 dias. Vou dar duas folgas aos jogadores para descansarem a cabeça. Estão há 12 meses a competir e estiveram 50 dias em casa. Nesta fase é importante ter descanso físico e mental.



O André não treinou nos últimos dias e o Gonçalo tem problemas no joelho. Foram 50 dias em casa a trabalhar em pisos duros. É com estes que temos de andar. Conto com todos, todos têm de ter disponibilidade para o que queremos, independentemente da idade. A aposta do clube é esta. Disse aos jogadores antes do jogo que temos de ter ambição vencedora. Estes ciclos [de jogos sem perder] têm de ser constantes.»