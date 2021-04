O treinador do Belenenses, Petit, reconheceu este sábado que os azuis vão ter pela frente um Sporting de Braga com um «coletivo muito forte» e com «qualidade individual» no duelo da 26.ª jornada da I Liga, pese a vontade de corrigir a derrota caseira por 2-0 ante o Boavista na ronda anterior.

«O Sporting de Braga é uma equipa que tem sido muito regular nos seus processos, muito difícil de defrontar, mas sabemos onde nos podem dificultar. Esperamos dar uma boa resposta, pois vínhamos de uma série de nove jogos apenas com uma derrota e, na última jornada, tivemos um dissabor», notou Petit, na antevisão ao jogo, apontando à transição após a derrota com os axadrezados.

«Conversámos entre nós, analisámos o que não foi tão bom e a importância desse jogo. Não conseguimos ganhar e temos de ir atrás do prejuízo, porque queríamos muito conquistar esses três pontos. Corrigimos [os erros] e vamos estar preparados amanhã [domingo] para fazer um bom jogo», disse, na videoconferência de imprensa.

Num encontro entre dois clubes de olhos em diferentes objetivos – o Belenenses na luta pela permanência o quanto antes e o Sp. Braga na disputa pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões – Petit foi perentório ao afirmar que «a pressão» faz parte do dia-a-dia. «A pressão para vencer é boa. Vai ser um jogo intenso, com objetivos diferentes, mas com a mesma vontade de ganhar», disse.

Petit está privado dos médios Bruno Ramires e Afonso Taira (ambos cumprem castigo) e Cafú Phete, que cumpre isolamento obrigatório após a participação na seleção da África do Sul. Nesse sentido, o técnico revelou que, entre Danny Henriques, César Sousa ou Afonso Sousa, um deles jogará ao lado de Sithole no miolo. No capítulo das lesões, o Belenenses apresenta pela primeira vez esta época um boletim clínico limpo, fruto das recuperações dos defesas Eduardo Kau e Nilton Varela, algo que deixa Petit «satisfeito».

«O Nilton já estará pronto amanhã para o jogo, o Kau está um pouco mais atrasado. Praticamente temos um banco com jogadores dos sub-23, mas temos de trabalhar com isso, é esse o projeto. Temos um plantel curto e, quando há contrariedades, como lesões ou castigos, temos de os lançar e eles têm de estar preparados», explicou.

O Sp. Braga-Belenenses joga-se a partir das 17h30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.