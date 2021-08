Petit, treinador do Belenenses, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a derrota com o Marítimo, em jogo da segunda jornada da Liga.

«Tínhamos trabalhado ontem e hoje de manhã a forma como o Marítimo ataca, mas cometemos erros infantis sobre momentos que tínhamos trabalhado. Foi muito curto para o que pretendíamos, tanto em termos ofensivos como defensivos. Tivemos muita falta de qualidade, o plantel está curto, precisamos de mais experiência no jogo. O campeonato é difícil e quando não somos uma equipa forte e agressiva que faz o que trabalhamos, torna-se complicado. Se andamos a trabalhar há seis semanas e os jogadores não se agarram a isso, é ainda mais difícil. A equipa tem de crescer mais e precisamos de jogadores que acrescentem qualidade. Estamos à espera de soluções.»

[é no ataque que faltam opções?]

«Não é só no ataque. Precisamos de três jogadores. Jogamos com três defesas atrás e os laterais também precisam de dar mais criatividade. Perdemos sete jogadores influentes, já com experiência na Liga. Não sei se temos um jogador que tenha mais que 40 jogos na Liga. Temos de trabalhar e crescer depressa. Preparámos as coisas para não cometermos erros, mas fizemos os mesmos.»