O treinador do Belenenses, Petit, frisou esta sexta-feira que a equipa não olha para o atual 18.º e último lugar que ocupa na I Liga, ao fim das primeiras cinco jornadas, focando atenção no trabalho e na evolução já tendo em vista o jogo ante o Gil Vicente, no sábado (18h00), da 6.ª jornada.

«É natural que a equipa ainda não esteja no seu melhor», avançou Petit, sublinhando, porém, que os últimos reforços no mercado de transferências «vieram trazer mais qualidade de treino e processos». Por isso, só espera uma «boa resposta» da sua equipa.

«Eles também estão ansiosos pelos três pontos e por essa vitória, mas não olhamos para a tabela. Olhamos para o trabalho, a evolução e é para isso que trabalhamos semana após semana», afirmou o técnico dos azuis.

O adversário, o Gil Vicente, somou duas vitórias nas duas primeiras jornadas, mas não venceu nas três seguintes, averbando duas derrotas e um empate. Ainda assim, Petit destacou que os barcelenses têm sete pontos e que estão «a fazer um bom início de época».

«Temos tudo para fazer um bom jogo, conseguir os três pontos, dar um salto na tabela classificativa e também para a equipa crescer em termos anímicos», apontou Petit, antes da partida para Leiria, onde se vai realizar o jogo com os gilistas, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, devido às obras de substituição no relvado do Estádio Nacional.

O Belenenses abdicou do treino de adaptação ao relvado, uma vez que o estádio leiriense recebe, esta sexta-feira, o encontro entre União de Leiria e Alverca, da Liga 3.