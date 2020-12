Petit assume que o Belenenses vai «um pouco às escuras» para o duelo com o Marítimo, da 10.ª jornada da Liga, já que a equipa madeirense trocou recentemente de treinador: Lito Vidigal saiu e Milton Mendes foi promovido da equipa sub-23.

«Nunca trabalhei com ele, mas conheço-o, vi o que trabalhou para o Farense [na jornada anterior] e o que estava a fazer nos sub-23. [O Marítimo] É uma equipa que gosta de ter posse de bola, tem a defesa mais subida, os extremos a jogar muito por dentro e a dar profundidade com os laterais. São jogadores com muita qualidade, que fazem a diferença», referiu, citado pela agência Lusa.

Petit destacou a oportunidade de recuperar alguns jogadores nos últimos dias, mas comentou também o regresso de Pedro Álvaro ao Benfica.

«Podia vir a ajudar-nos, mas veio com problemas físicos. Tentámos integrá-lo e teve uma recaída. Tentámos outra vez, passados dois meses, teve outra recaída. É um miúdo que tem algum azar com as lesões e precisa de algum tempo de recuperação. Achámos que ele podia recuperar no Benfica», justificou.

O guarda-redes Kritciuk, do médio Afonso Taira e do avançado Cassierra já estão reintegrados, mas os defesas Gonçalo Silva, Eduardo Kau, Chima Akas e Nilton Varela continuam entregues ao departamento médico.