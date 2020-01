O Belenenses recebe este sábado o Sp. Braga, na 15.ª jornada da I Liga, e o técnico Pedro Ribeiro sublinhou a dificuldade em analisar os arsenalistas devido à estreia de Rúben Amorim no comando técnico dos minhotos.

Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro Pedro Ribeiro elogiou a capacidade e as ideias de jogo de Rúben Amorim, treinador que substituiu Ricardo Sá Pinto no Sp. Braga, e disse esperar «um grande jogo, muito competitivo».

«Quando há uma troca de treinador, torna-se muito mais difícil antever o que poderá acontecer. Conhecemos muito bem a equipa do Braga e as ideias do Rúben [Amorim], quer do Casa Pia, quer do Braga B, e preparámo-nos para todas as eventualidades. São mais as dúvidas do que as certezas. O Rúben já provou que tem boas ideias e as suas equipas jogam bem», apontou.

As estatísticas recentes do confronto direto entre as duas equipas não abonam a favor do Belenenses SAD, mas Pedro Ribeiro mostrou-se determinado em continuar os bons resultados em casa, com duas vitórias (3-2 diante do Desportivo das Aves e 1-0 com o Paços de Ferreira) e um empate (1-1 com o FC Porto), nos últimos três duelos no Estádio Nacional.

«Será um confronto histórico entre duas grandes equipas do futebol português. Nos últimos 12 anos, só conseguimos vencer o Braga duas vezes em casa», constatou, acrescentando: «O Jamor é um palco mítico, toda a gente quer jogar no Jamor e sentimo-nos em casa aqui. Com resultados positivos, melhor ainda. Queremos dar sequência a esse registo positivo.»

A falta de níveis de treinador de Rúben Amorim é «uma não questão» para Pedro Ribeiro, que realçou a competência «mais do que evidente» do ex-futebolista, e atirou como desejo para 2020 «continuar a trabalhar de forma alegre e motivada, manter a união e vontade de melhorar todos os dias e ganhar».

O presidente do Belenenses SAD, Rui Pedro Soares, elogiou publicamente o trabalho de Pedro Ribeiro, com o técnico a aproveitar para agradecer a confiança, mas, sublinhou, o foco «tem de estar nos verdadeiros intervenientes, que são os jogadores».

«Toda a gente gosta de ser elogiada, mas, sendo muito honesto, não estou focado em mim. Tenho as minhas ambições, mas o foco é ajudar os jogadores e o clube a atingir os seus objetivos», disse.

O defesa central e capitão de equipa Gonçalo Silva e os laterais Diogo Calila e Nilton Varela estão em fase final de recuperação das respetivas lesões, mas continuam em dúvida para a receção aos arsenalistas. Já o central brasileiro Eduardo Kau enfrenta uma paragem prolongada, com regresso previsto apenas para abril.