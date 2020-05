Em declarações à Rádio Renascença, nesta quarta-feira, o presidente da Belenenses SAD confirma que a equipa deve passar a utilizar a Cidade do Futebol para os jogos da Liga que ainda tem a disputar na condição de visitado.

«Mantemos-nos em Oeiras, muito perto do Jamor, que tem sido a nossa casa e da qual gostamos muito de jogar. Vamos para o outro lado da rua, e esta mudança não nos vai trazer um impacto importante. A Cidade do Futebol tem onze balneários, acesso independentes ao relvado, as pessoas não se cruzam... Do mais moderno que há no futebol nacional. O próprio Jamor também oferecia boas condições, mas a Cidade do Futebol oferece melhores. E temos que reduzir o número de estádios», justificou o dirigente.

Rui Pedro Soares explicou ainda que o plano passa por continuar a usar o complexo do Jamor para treinar, com a possibilidade de fazer algumas sessões na Cidade do Futebol, antes dos jogos.

O líder da SAD do Belenenses admitiu, no entanto, que o espaço da Federação Portuguesa de Futebol não seja utilizado apenas pela sua equipa e pelo Santa Clara.

Relativamente às dúvidas de alguns futebolistas relativamente ao parecer da Direção Geral da Saúde (DGS), Rui Pedro Soares defendeu que «tudo está a ser feito para minimizar o risco», e garantiu que todos os atletas da sua equipa manifestaram vontade de treinar e jogar.

O dirigente falou ainda do caso de Sphephelo Sithole, infetado com covid-19, e garante que todos os outros testes foram negativos.

«Foi detectado um caso num atleta dos sub-23, contagiado fora do contexto de treino. Os treinos já não se realizavam há quase dois meses. Ao fim da primeira semana de treinos repetimos o teste e não temos nenhum caso positivo. Em breve vamos repetir outra vez e seremos transparentes. Os resultados obtidos serão comunicados», resumiu.