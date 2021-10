O Belenenses vai receber o Santa Clara, a 31 de outubro, no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras, garantiu na tarde desta terça-feira o presidente da SAD dos azuis, Rui Pedro Soares.

Em videoconferência de imprensa, na qual explicou ainda que o treinador, Petit, não vai sair do comando técnico, Rui Pedro Soares confirmou – tal como avançou o Maisfutebol – que o novo relvado já foi colocado no Jamor e que, por isso, a equipa vai já receber ali os açorianos, para a 10.ª jornada da I Liga.

«Já fomos informados que a colocação da relva no Estádio Nacional está concluída e, com o novo tapete, o jogo com o Santa Clara já vai ser no Estádio Nacional», começou por dizer, sobre o assunto.

«Importa esclarecer que a Liga não obrigou a que se mudasse o relvado para que se disputassem jogos lá. A Liga apenas obrigava a que se mudasse o sistema de rega. Foi decisão do IPDJ [Instituto Português do Desporto e Juventude] mudar o relvado. O Estádio Nacional vai ter um excelente relvado, está concluída a sua implementação», concluiu.

Sobre o início de campeonato – o Belenenses está no 17.º e antepenúltimo lugar com quatro pontos – Rui Pedro Soares acredita que o tempo vai trazer resultados. Depois de elencar como principais razões a ausência dos jogos caseiros no Jamor e também a chegada tardia de jogadores ao plantel no marcado de transferências, o dirigente afiançou que a equipa é «mais forte» e tem «mais soluções do que na época passada». «Agora, isto é um desporto coletivo e não individual. É preciso transformar 25 jogadores numa equipa competitiva. Esse trabalho ainda não conseguimos fazer», apontou.

Antes da receção ao Santa Clara no final do mês, o Belenenses visita o Berço, em Guimarães, no dia 17, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. Depois, dia 25, desloca-se ao Bessa para defrontar o Boavista, na nona jornada da I Liga.

Até ao momento, o Belenenses recebeu o Marítimo (derrota por 2-1), Moreirense (empate 1-1), Gil Vicente (empate 1-1) e Tondela (derrota por 2-0), em jogos realizados em Leiria, devido ao atraso nas obras no Jamor.