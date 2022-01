Há nove jogadores que vão falhar a 19.ª jornada da Liga por suspensão.



Abel Camará foi expulso quando já tinha sido substituído no jogo entre o Belenenses e o FC Porto. De acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, o avançado por palavras dirigidas à equipa de arbitragem.



«Sois cegos, sois mudos, sois o c******», lê-se no relatório.



Nuno Santos (Sporting) foi suspenso na sequência da confusão no final do jogo em Vizela e juntou-se a Calila (Belenenses), Sithole (Belenenses), Pepe (FC Porto), Penetra (Famalicão), Artur Jorge (Moreirense), Fábio Pacheco (Moreirense) e a Paulo Oliveira (Sp. Braga) entre os futebolistas suspensos.





Jogadores suspensos para a 19.ª jornada da Liga:



Nuno Santos (Sporting)

Abel Camará (Belenenses)

Diogo Calila (Belenenses)

Sithole (Belenenses)

Pepe (FC Porto)

Alexandre Penetra (Famalicão)

Artur Jorge (Moreirense)

Fábio Pacheco (Moreirense)

Paulo Oliveira (Sp. Braga)