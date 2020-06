Marcos Acuña e Luciano Vietto falharam este domingo o regresso ao trabalho no Sporting e estão, assim, em dúvida para o dérbi com o Belenenses, jogo da 28.ª jornada da Liga marcado para a próxima sexta-feira para a Cidade do Futebol.

Depois da folga que se seguiu à vitória sobre o Tondela (2-0), Rúben Amorim orientou esta manhã um «treino de grande exigência», segundo dá conta o site do clube que também confirma as ausências dos dois argentinos, além de Luiz Phellype que também continua a fazer trabalho de recuperação.

Acuña, que já falhou o jogo com o Tondela, recupera de uma contusão óssea no pé esquerdo, enquanto Vietto recupera de uma luxação no ombro contraída frente ao Paços de Ferreira.

Os leões voltam a treinar esta segunda-feira, pelas 10h00, na academia de Alcochete.