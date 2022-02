O Gil Vicente venceu esta tarde o Belenenses, por 2-0, no Estádio Municipal de Barcelos, em jogo da 23.ª jornada da Liga.

Juan Calero (68m) e Élder Santana (78m) fizeram os golos dos minhotos, que com este resultado somam 40 pontos e aproximam-se do quarto lugar, onde está o Sp. Braga, que tem mais um ponto e menos um jogo. Por sua vez, os azuis ocupam o último lugar, com 15 pontos.