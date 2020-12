Adán cometeu penálti sobre Miguel Cardoso, mas depois redimiu-se. No frente-a-frente com o extremo do Belenenses, o guarda-redes do Sporting adivinhou o lado para onde foi a bola e evitou a reviravolta dos azuis.

Pouco depois, Tiago Tomás conquistou um penálti na área contrária e João Mário bateu Kritsyuk, que ainda adivinhou o lado, mas sem sucesso.

O BELENENSES-SPORTING AO MINUTO.