O Benfica foi ao Algarve golear o Portimonense por 5-1, em jogo da 28.ª jornada da Liga.

Beto deu vantagem à equipa da casa, ao minuto 43, mas Pizzi empatou na última jogada da primeira parte e depois, na etapa complementar, a equipa de Jorge Jesus embalou para a goleada.

Darwín entrou ao intervalo e consumou a reviravolta no marcador (50m), antes do «bis» de Seferovic (64 e 73m). Everton fechou as contas já em período de compensação.

Com este resultado o Benfica recupera a terceira posição ao Sp. Braga, que tinha vencido na véspera.