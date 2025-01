Rui do Passo, vice-presidente do Benfica que tem o pelouro da inovação, acredita que os encarnados devem pensar, nas próximas décadas, na construção de um estádio com maior capacidade e aponta inclusive aos 120 mil lugares no novo recinto.

Em declarações ao canal do clube, o dirigente coloca também a hipótese do Benfica não acabar com o Estádio da Luz e o mesmo servir para acolher eventos de futebol feminino e râguebi. Recorde-se que Rui Costa já tinha anunciado o aumento da capacidade no atual recinto das águias, passando dos 65 para os 70 mil lugares.

«Neste estádio, não podemos ir mais além dos 70 mil adeptos, por questões de segurança. Temos de começar a pensar num novo estádio, este começa a esgotar-se. A nova casa tem de ter a capacidade mítica que está na cabeça de todos os benfiquistas, os 120 mil lugares», afirmou.

«Há duas modalidades em que queremos estar mais fortes, o futebol feminino e o râguebi. Este estádio pode ficar como casa do futebol feminino e do râguebi. Quero sonhar com assistências de 40, 50 ou 60 mil a ver jogos de ambos os desportos. Devemos começar a sonhar com um novo estádio», acrescentou o dirigente.

Além disso, Rui do Passo abordou ainda a marca de 400 mil sócios do Benfica, marca que deve ser atingida até 28 de fevereiro, altura em que o clube completará 121 anos de história.

«Acredito que até à data do nosso aniversário estaremos nos 400 mil. Se não estivermos, andaremos lá perto. Temos cerca de 100 mil sócios por dia, três mil por mês. Em 2023, tivemos mais 44 mil. É uma força tremenda», referiu.